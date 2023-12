João Gomes, jogador do Wolverhampton - Divulgação/Wolverhampton

João Gomes, jogador do WolverhamptonDivulgação/Wolverhampton

Publicado 05/12/2023 15:54

Rio - Revelado pelo Flamengo, João Gomes atualmente joga no Wolverhampton, da Inglaterra. Um dos titulares absolutos do Wolves, o volante revelou, em entrevista a "Espn", quais jogadores do elenco Rubro-Negro ele levaria para atuar em sua equipe.

"Eu acho que eu iria escolher dois. Um seria o Pedro e o outro o Arrascaeta. Aqueles caras são gênios. E eu já conheço eles, para mim acho que seria mais fácil de nós encaixarmos aqui e dar continuidade a esse bom trabalho que está sendo desenvolvido aqui", contou o jogador.

João Gomes contou que a experiência de Filipe Luís e David Luiz no futebol inglês o ajudaram a se preparar antes da saída do Flamengo que ocorreu no final de 2022.

"Acho que o que foi mais importante foi eu ter saído de um grande clube em que eu fui extremamente preparado para vir para uma grande competição que é aqui. Acho que eu tive a companhia de vários excelentes jogadores que tiveram êxito aqui, como foi o caso do Filipe Luís e do David Luiz. Então isso foi um fator determinante para mim", disse o volante.

"Eu tive muitos diálogos com o David (Luiz). E ele me falou algo que é muito importante aqui, que eu não fazia muito no Brasil, que é o meu posicionamento. Ou seja, antes de eu receber a bola, sabe? Eu preciso estar bem orientado para eu dar continuidade aos passes que eu recebo", completou.

Aos 22 anos, João Gomes tem contrato com o Wolverhampton até junho de 2028. Em sua segunda temporada no time inglês, o jovem atuou em 24 partidas e marcou um gol.