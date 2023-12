Gabigol marcou 20 gols e deu apenas quatro assistências, em 2023, enquanto Pedro tem 28 bolas na rede - Gilvan de Souza/ Flamengo

Publicado 11/12/2023 09:30

Rio - Em busca de reforços para 2024, o Flamengo tem mais um setor em seu radar. De acordo com informações do portal "GE", Tite identificou a necessidade do clube carioca fazer a contratação de mais uma atacante de lado para fortalecer o elenco para a próxima temporada.

Atualmente, o Flamengo conta com três nomes para o setor: Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Porém, o treinador entende que é necessário a chegada de mais um jogador. Além dos três, Matheus Gonçalves, de 18 anos, vai retornar ao clube, após empréstimo ao Bragantino.

O clube carioca deve buscar nomes para praticamente todos os setores na próxima temporada. O Flamengo deseja reforços para as duas laterais, para a zaga, para o meio-campo e também para o ataque.