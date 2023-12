Exploria Stadium - Divulgação

Exploria StadiumDivulgação

Publicado 11/12/2023 19:01

Rio - O amistoso entre Flamengo e Orlando City, marcado para o dia 27 de janeiro, nos Estados Unidos, mudou de local. A partida, que antes seria disputada no Camping World Stadium, agora acontecerá no Exploria Stadium, em Orlando.

O Flamengo já atuou no estádio em 2019. Lá, o Rubro-Negro venceu a Flórida Cup jogando dois amistosos: um empate em 2 a 2 com o Ajax-HOL e uma vitória por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt-ALE.

O duelo com o Orlando City será parte da pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos. Os ingressos para a partida começam a ser vendidos no dia 12 de dezembro.