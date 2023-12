Gabigol não vive bom momento no Flamengo, mas presidente do Corinthians elogia atacante - Gilvan de Souza/ Flamengo

Gabigol não vive bom momento no Flamengo, mas presidente do Corinthians elogia atacanteGilvan de Souza/ Flamengo

Publicado 11/12/2023 11:28

acredita que o o atacante do Flamengo precisa mudar para retomar a boa fase.

Presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo voltou a elogiar Gabigol. Além de repetir que ele tem a cara do clube paulista , o dirigente

Além disso, Augusto Melo não confirmou que fará proposta por Gabigol, que tem contrato com o Rubro-Negro até 2024 e vê a negociação por renovação travar. Ele ainda descartou envolver Yuri Alberto e Fausto Vera em uma oferta de troca.



"É um grande jogador, tem a cara do Corinthians, como outros que estamos monitorando, que têm essa personalidade. Eu quero trazer a identidade do Corinthians de volta, aquele time aguerrido, atletas com personalidade forte", disse o dirigente em entrevista à TV Bandeirantes.

"Eu não posso falar (que há interesse) porque, dentro dessa transição, não foi cogitado o nome do Gabigol. Ele também precisa de novos ares, como esses atletas que deixaram o Corinthians. Não vem em uma fase boa, quem sabe o Corinthians não seria uma boa para ele?", completou.



Já o Flamengo não considera, inicialmente, a possibilidade de liberar Gabigol neste início de 2024. Enquanto isso, o Corinthians aguarda uma definição sobre a renovação de contrato ou não, para decidir se fará uma proposta.