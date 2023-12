Matheus Gonçalves é jogador do Flamengo e estava emprestado ao Red Bull Bragantino - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.

Publicado 09/12/2023 12:40

Rio - O meia Matheus Gonçalves retorna ao Flamengo após uma passagem pelo Red Bull Bragantino por empréstimo. Segundo o portal "ge", o clube paulista tem vontade de contar com o jogador para o ano que vem e avaliam uma proposta de compra. Contudo, a expectativa é que ele fique no Rubro-Negro para 2024.

Antes de ser emprestado, o jovem renovou seu vínculo com o Flamengo até o fim de 2027 e a multa para o exterior estipulada em 100 milhões de euros (R$ 531 milhões na cotação atual), apesar do clube entender que seu valor de mercado gira em torno de 20 a 25 milhões de euros.

A quantia é considerada alta pelo Red Bull Bragantino que traça uma estratégia de oferecer um valor abaixo por uma porcentagem menor dos direitos econômicos do jogador. No entanto, o Rubro-Negro não cogita abrir negociações para vender Matheus Gonçalves.

Por sua vez, o Flamengo não deve tomar nenhuma decisão antes do início da temporada. A passagem do meia pelo Bragantino foi avaliada como importante para o amadurecimento do jovem de 18 anos que deve ser utilizado em 2024, principalmente no Campeonato Carioca.

O planejamento inicial para Matheus é que Tite o acompanhe de perto durante a pré-temporada e os primeiros meses do ano que vem. Seu retorno para a base está descartado e, caso não tenha espaço no elenco do Flamengo, o clube abrirá negociações para um novo empréstimo ou uma venda.

Matheus Gonçalves chegou ao Red Bull Bragantino em julho deste ano. O jovem atuou em 13 jogos, quatro deles como titular. Ele não marcou gols, mas deu uma assistência.