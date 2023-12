Fábio Santos marca Everton Ribeiro no jogo entre Corinthians e Flamengo, válido pela partida de ida da final da Copa do Brasil 2022 - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 11/12/2023 16:44

São Paulo - O ex-lateral-esquerdo Fábio Santos afirmou que era "insuportável" marcar Everton Ribeiro, do Flamengo. A declaração foi dada nesta segunda-feira, 11, em entrevista ao podcast "Podpah".

"Um que eu odiava marcar era o Everton Ribeiro. O Everton era insuportável. Ele joga numa região onde fica difícil você sair para alcançar e ele não é rápido, só que é habilidoso, sai para os dois lados. O Everton é insuportável marcar", contou Fábio Santos.

Fábio, vale lembrar, se aposentou do futebol ao fim do Brasileirão 2023. Seu último clube foi o Corinthians, onde se tornou ídolo. Com a camisa do Timão, o ex-jogador colecionou títulos - dentre eles, estão o Mundial de Clubes, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

Além do Corinthians, Fábio Santos somou passagens por São Paulo, Kashima Antlers-JAP, Cruzeiro, Monaco, Santos, Grêmio, Cruz Azul-MEX e Atlético-MG. Ele também já foi convocado pela seleção brasileira.