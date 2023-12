Gabigol marcou 20 gols pelo Flamengo em 2023 - André Fabiano / Estadão Conteúdo

Gabigol marcou 20 gols pelo Flamengo em 2023André Fabiano / Estadão Conteúdo

Publicado 11/12/2023 18:03

Rio - O Flamengo está tranquilo com relação ao interesse do Corinthians em Gabigol. De acordo com o site "Coluna do Fla", o time carioca se sente seguro por conta da alta multa rescisória e não vê "força" no time paulista para pagá-la.

Até o momento, o Flamengo não foi procurado pelo Corinthians para falar sobre Gabigol. A multa rescisória para tirar o camisa 10 do Rubro-Negro é de 100 milhões de euros, ou seja, aproximadamente R$ 531 milhões na cotação atual.

Recentemente, Augusto Melo, presidente eleito do Corinthians, admitiu o desejo em contratar Gabigol. Segundo ele, o atacante precisa "respirar novos ares".

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024. O time carioca chegou a encaminhar uma renovação por mais cinco anos, mas as conversas foram travadas e devem ser retomadas no início do próximo ano.