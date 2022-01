Nino comenta volta do público - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 04/01/2022 10:04

Rio - Um dos principais jogadores do elenco do Fluminense, o zagueiro Nino pode deixar o clube em breve. De acordo com o site "Netflu", o defensor despertou o interesse do futebol português.

Segundo o portal, o Fluminense estabeleceu o valor de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25,7 milhões na cotação atual) para negociar 60% dos direitos do defensor. O clube ainda quer manter uma porcentagem para o futuro.

Apesar do interesse, ainda não há proposta por Nino. Caso o estafe receba uma proposta oficial, o Fluminense será notificado.