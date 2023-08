John Kennedy - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 07/08/2023 10:00

Rio - Das opções de ataque do Fluminense, John Kennedy havia perdido espaço com Fernando Diniz. Antes da partida contra o Palmeiras, em que foi destaque, o jovem tinha feito apenas 91 minutos nos últimos dois meses. Porém, o atacante ressurgiu contra o Verdão, e com a grande atuação, colocou uma "pulga atrás da orelha" de Fernando Diniz.

Principalmente, no segundo tempo, quando o Fluminense teve um bom desempenho, John Kennedy deu uma força ofensiva que o Tricolor não tinha nos últimos jogos. Com Jhon Arias vindo de trás, o jovem e Germán Cano conseguiram criar boas chances e infernizar a defesa do Palmeiras. O meio-campo formado por Martinelli, Lima e Daniel também teve bom desempenho.

Para a partida contra o Argentinos Juniors, na próxima terça-feira, Fernando Diniz deverá manter Keno como titular. Porém, o jovem atacante deverá ter mais oportunidades, e caso mantenha o mesmo ritmo poderá brigar pela posição de titular.