Gabriel Fuentes em ação no clássico entre Fluminense e Flamengo - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 13/03/2025 00:33

Gabriel Fuentes virou preocupação no Fluminense para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca. O lateral sentiu o músculo anterior da coxa esquerda na reta final da derrota para o Flamengo por 2 a 1 , na noite desta quarta-feira (12), e precisou deixar o campo. Ele será reavaliado.

O lateral-esquerdo reserva do elenco é Renê. Outra opção para Mano Menezes, caso Fuentes não tenha condições, é improvisar um dos laterais-direitos, Guga ou Samuel Xavier, no setor.



O técnico já tem um desfalque certo para a próxima partida. Isso porque Freytes foi expulso após se envolver numa confusão com Luiz Araújo e vai cumprir suspensão automática.

Flamengo e Fluminense voltam a campo no próximo domingo, às 16h, no Maracanã. Um empate dá o título ao Rubro-Negro. Já uma vitória do Tricolor por um gol de diferença força os pênaltis.