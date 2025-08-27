Mattheus Montenegro será o candidato da situação à sucessão de Mário Bittencourtt no Fluminense - Marcelo Goncalves / FFC

Publicado 27/08/2025 15:09

Rio - Mattheus Montenegro será candidato a eleição presidencial do Fluminense. Em anúncio feito nesta quarta-feira (27), o atual vice-presidente do clube concorrerá a sucessão de Mário Bittencourt. Ricardo Tenório foi escolhido como candidato a vice. A oposição ainda se divide em pré-candidaturas.

Há a expectativa de um anúncio da candidatura em setembro ou em outubro. A votação para o maior cargo do Fluminense está marcada para a segunda quinzena de novembro.

Advogado e atual vice-presidente geral, Mattheus Montenegro foi representante do clube em temas como Regime Centralizado de Execução (RCE) e o projeto de lei geral do esporte (SAF).

Na oposição, ainda não há um consenso de um nome. Ademar Arrais surge como a figura para concorrer às eleições. O jornalista Ricardo Mazella e o ex-presidente da Unimed, Celso Barros também lançaram suas pré-candidaturas.

Para concorrer, é preciso 200 fichas de sócios para ter a candidatura oficializada. Dessa forma, alguns pré-candidatos devem desistir do pleito.