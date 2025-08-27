Mattheus Montenegro será o candidato da situação à sucessão de Mário Bittencourtt no FluminenseMarcelo Goncalves / FFC
Mattheus Montenegro é escolhido como candidato da situação para presidência do Fluminense
Ricardo Tenório será o vice da chapa, que irá concorrer para a sucessão de Mário Bittencourt
Título do Fluminense em 2007 teve 'estreia' de Renato com vaga em cima do Bahia
Tricolores voltam a se enfrentar na Copa do Brasil, desta vez por vaga na semifinal
Sem espaço, Lezcano aposta que 'tempos melhores virão' no Fluminense
Paraguaio não entra em campo pelo Tricolor desde o dia 21 de maio
Riquelme se despede de Isaque, que está perto de ser anunciado pelo Shakhtar
Parceiros desde a base, os jovens da 'Esquadrilha 07' conquistaram títulos no sub-17
Fluminense tem retrospecto positivo fora de casa contra o Bahia
Tricolores se enfrentam quinta-feira (28), na Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Brasil
Thiago Silva tem recuperação acelerada e deve reforçar o Fluminense na Copa do Brasil
Zagueiro sofreu lesão na coxa direita na vitória sobre o Grêmio, no início do mês
