Luis Zubeldía em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 03/12/2025 18:00

Rio - Luis Zubeldía superou a desconfiança e recuperou a moral do Fluminense na reta final da temporada. O treinador argentino, de 44 anos, precisou de 15 jogos para igualar o número de vitórias do seu antecessor Renato Gaúcho no Brasileirão, que disputou 21 no comando tricolor.

Em 15 jogos, Zubeldía soma nove vitórias, três empates e três derrotas no comando do Fluminense. O treinador argentino conquistou a primeira vitória como visitante contra o Grêmio, nesta terça-feira (2), em Porto Alegre. Antes, todas as oito vitórias foram no Maracanã, onde tem 100% de aproveitamento.

Já Renato Gaúcho, por sua vez, conquistou nove vitórias, quatro empates e oito derrotas em 21 partidas. O treinador, de 63 anos, foi responsável por comandar o Fluminense na campanha histórica de semifinalista no Mundial de Clubes, mas pediu demissão após a eliminação para o Lanús, da Argentina, na Sul-Americana.

Com seis jogos a menos no Brasileirão, Zubeldía conseguiu somar 30 pontos com o Fluminense e pode superar a marca de Renato Gaúcho, que fez 31. Para isso, basta vencer o Bahia, na última rodada. Em caso de empate, ele termina empatado com o seu antecessor.

Com a vitória sobre o Grêmio, o Fluminense chegou aos 61 pontos e assumiu a quinta posição. Na disputa por vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Tricolor volta a campo no próximo domingo (7), contra o Bahia, às 16h (de Brasília), no Maracanã.