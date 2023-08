Radicado no México, brasileiro Diego Lopes anotou bonito triunfo - (Foto: Reprodução ESPN)

Radicado no México, brasileiro Diego Lopes anotou bonito triunfo (Foto: Reprodução ESPN)

Publicado 06/08/2023 10:00

Realizado na noite de sábado (5), nos Estados Unidos, o UFC Nashville contou com altos e baixos dos brasileiros que entraram em ação: três ao todo. Enquanto o peso-pena Diego Lopes superou Gavin Tucker com uma linda finalização no primeiro round, Jéssica Bate-Estaca e Raoni Barcelos acabaram derrotados em seus compromissos.



Já na luta principal, que aconteceu em peso casado, mas envolveu dois pesos-galo, Cory Sandhagen confirmou seu favoritismo e derrotou Rob Font por decisão unânime dos jurados, emplacando o seu terceiro triunfo consecutivo.



Cory Sandhagen domina luta principal



Após um card principal repleto de bons combates, o main event do UFC Nashville ficou devendo. Cory Sandhagen e Rob Font travaram um duelo morno, com Cory superior durante todos os cinco rounds, principalmente por conta da sua qualidade no jogo de chão.



Ao término do confronto, os três jurados decretaram a vitória de Sandhagen por 50-45, a terceira seguida do americano, que se aproxima de uma disputa de título na divisão peso-galo.

Cory Sandhagen (à esquerda) dominou e venceu Rob Font na luta principal do UFC Nashville (Foto: Reprodução)

Bate-Estaca é finalizada por Tatiana



A fase não é boa para Jéssica Bate-Estaca, que no co-main event do UFC Nashville, sofreu sua terceira derrota seguida. A brasileira enfrentou Tatiana Suarez pela divisão dos palhas, mas não foi páreo para a americana, que com uma guilhotina certeira, venceu por finalização no segundo round.



Com o resultado, Tatiana segue invicta no MMA, agora com 11 triunfos, e se credencia para disputar o cinturão peso-palha do Ultimate, atualmente em posse da chinesa Weili Zhang. A fase não é boa para Jéssica Bate-Estaca, que no co-main event do UFC Nashville, sofreu sua terceira derrota seguida. A brasileira enfrentou Tatiana Suarez pela divisão dos palhas, mas não foi páreo para a americana, que com uma guilhotina certeira, venceu por finalização no segundo round.Com o resultado, Tatiana segue invicta no MMA, agora com 11 triunfos, e se credencia para disputar o cinturão peso-palha do Ultimate, atualmente em posse da chinesa Weili Zhang.

Leia Mais Em crescimento constante, BJJ Storm chega à sua 5ª edição; confira

Campeonato de Jiu-Jitsu Esportivo do Mato Grosso tem segunda etapa neste domingo (6)

Charles do Bronx provoca Conor McGregor e causa 'ira' do irlandês; veja

Diego Lopes mostra Jiu-Jitsu impecável



Pelo card principal do UFC Nashville, o peso-pena brasileiro Diego Lopes conquistou a sua primeira vitória na organização. E que vitória, por sinal a única de brasileiros no evento.



Faixa-preta de Jiu-Jitsu, Diego - que atualmente mora no México, onde é treinador de chão da campeã dos moscas Alexa Grasso - não tomou conhecimento do canadense Gavin Tucker e venceu por finalização com um justíssimo triângulo ainda no primeiro round, aumentando seu cartel no MMA para 22 triunfos e seis reveses.



Raoni Barcelos sofre nova derrota



Em busca de recuperação, o peso-galo brasileiro Raoni Barcelos sofreu mais uma derrota pelo UFC Nashville. Raoni encarou o americano Kyler Phillips, até teve bons momentos, mas no fim não foi capaz de se sobressair em relação ao adversário, que mostrou bastante técnica e venceu por decisão unânime dos jurados.



Com o resultado, Barcelos agora tem quatro derroas e apenas uma vitória nas suas últimas cinco lutas. Já Kyler chegou ao seu segundo triunfo consecutivo.



Moçambique vence com virada incrível



Natural da Guiana, mas radicado no Brasil, o peso-meio-médio Carlston Harris, mais conhecido como "Moçambique", foi o primeiro representante do país a entrar em ação no UFC Nashville.



Pelo card preliminar, Moçambique enfrentou o americano Jeremiah Wells e vinha levando a pior nos dois primeiros rounds. No terceiro assalto, porém, o atleta da equipe RFT deu a volta por cima, e na especialidade da casa, finalizou Wells com um justo triângulo de mão para anotar sua quarta vitória em cinco lutas no Ultimate.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC Nashville

Nashville, no Tennessee (EUA)

Sábado, 5 de agosto de 2023



Card principal

Cory Sandhagen derrotou Rob Font por decisão unânime dos jurados

Tatiana Suarez finalizou Jéssica Bate-Estacacom uma guilhotina no 2R

Dustin Jacoby derrotou Kennedy Nzechukwu por nocaute técnico no 1R

Diego Lopes finalizou Gavin Tucker com um triângulo no 1R

Tanner Boser derrotou Aleksa Camur por decisão unânime dos jurados

Ludovit Klein derrotou Ignacio Bahamondes por decisão unânime dos jurados



Card preliminar

Kyler Phillips derrotou Raoni Barcelospor decisão unânime dos jurados

Carlston Harris finalizou Jeremiah Wells com um triângulo de mão no 3R

Billy Quarantillo derrotou Damon Jackson por decisão unânime dos jurados

Cody Durden derrotou Jake Hadley por decisão unânime dos jurados

Sean Woodson derrotou Dennis Buzukja por decisão unânime dos jurados

Asu Almabaev finalizou Ode’ Osbourne com um mata-leão no 2R Pelo card principal do UFC Nashville, o peso-pena brasileiro Diego Lopes conquistou a sua primeira vitória na organização. E que vitória, por sinal a única de brasileiros no evento.Faixa-preta de Jiu-Jitsu, Diego - que atualmente mora no México, onde é treinador de chão da campeã dos moscas Alexa Grasso - não tomou conhecimento do canadense Gavin Tucker e venceu por finalização com um justíssimo triângulo ainda no primeiro round, aumentando seu cartel no MMA para 22 triunfos e seis reveses.Em busca de recuperação, o peso-galo brasileiro Raoni Barcelos sofreu mais uma derrota pelo UFC Nashville. Raoni encarou o americano Kyler Phillips, até teve bons momentos, mas no fim não foi capaz de se sobressair em relação ao adversário, que mostrou bastante técnica e venceu por decisão unânime dos jurados.Com o resultado, Barcelos agora tem quatro derroas e apenas uma vitória nas suas últimas cinco lutas. Já Kyler chegou ao seu segundo triunfo consecutivo.Natural da Guiana, mas radicado no Brasil, o peso-meio-médio Carlston Harris, mais conhecido como "Moçambique", foi o primeiro representante do país a entrar em ação no UFC Nashville.Pelo card preliminar, Moçambique enfrentou o americano Jeremiah Wells e vinha levando a pior nos dois primeiros rounds. No terceiro assalto, porém, o atleta da equipe RFT deu a volta por cima, e na especialidade da casa, finalizou Wells com um justo triângulo de mão para anotar sua quarta vitória em cinco lutas no Ultimate.Cory Sandhagen derrotou Rob Font por decisão unânime dos juradosTatiana Suarez finalizou Jéssica Bate-Estacacom uma guilhotina no 2RDustin Jacoby derrotou Kennedy Nzechukwu por nocaute técnico no 1RDiego Lopes finalizou Gavin Tucker com um triângulo no 1RTanner Boser derrotou Aleksa Camur por decisão unânime dos juradosLudovit Klein derrotou Ignacio Bahamondes por decisão unânime dos juradosKyler Phillips derrotou Raoni Barcelospor decisão unânime dos juradosCarlston Harris finalizou Jeremiah Wells com um triângulo de mão no 3RBilly Quarantillo derrotou Damon Jackson por decisão unânime dos juradosCody Durden derrotou Jake Hadley por decisão unânime dos juradosSean Woodson derrotou Dennis Buzukja por decisão unânime dos juradosAsu Almabaev finalizou Ode’ Osbourne com um mata-leão no 2R