Thiago Moisés será um dos brasileiros em ação no card do UFC Paris - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 02/09/2023 11:00

Neste sábado (2), o UFC Paris marca o segundo evento da história da organização norte-americana na "Cidade das Luzes". O card, com 11 lutas, será exibido com exclusividade no Brasil pelo UFC Fight Pass a partir das 13h (horário de Brasília). Na luta principal, um duelo peso-pesado promete ser eletrizante e empolgar o público francês. Atual número 2 do ranking, o ex-campeão interino da divisão e estrela local, Ciryl Gane, enfrenta o número, Serghei Spivac.

Um favorito dos fãs, Ciryl Gane (11v-2d) retorna ao octógono no main event do UFC Paris após sua luta pelo cinturão contra Jon Jones, buscando consolidar seu status como um dos melhores pesos pesados do planeta na atualidade. Em quatro anos no UFC, o francês garantiu vitórias enfáticas sobre o ex-desafiante ao título, Derrick Lewis, e o australiano Tai Tuivasa.

Gane espera parar o impulso de Spivac e mostrar mais uma vez que merece uma chance pelo cinturão do UFC. Da Moldávia, Serghei Spivac (16v-3d) espera emplacar sua quarta vitória consecutiva neste sábado. Vindo de vitórias pela via rápida sobre nomes como Derrick Lewis e o brasileiro Augusto Sakai, Serghei busca a maior vitória de sua carreira e chegar ao Top 5 da divisão pela primeira vez.

Ex-campeã Rose Namajunas estreia em nova divisão

A luta co-principal do UFC Paris também deve mexer com o ranking de uma divisão, o peso-mosca feminino. Atual número 3 do ranking, a francesa Manon Fiorot (10v-1d) dará as boas-vindas a ex-campeã do peso-palha Rose Namajunas (12v-5d) à divisão liderada pela mexicana Alexa Grasso. Fiorot não perde desde 2018, quando fez sua estreia como profissional no MMA, e tem vitórias sobre nomes importantes da divisão, como as ex-desafiantes ao título Katlyn Chookagian e Jennifer Maia.

Uma vitória pode credenciá-la como a próxima desafiante ao título da divisão, que estará em disputa no dia 16 de setembro, quando Grasso e a ex-campeã Valentina Shevchenko fazem a revanche pelo cinturão. Já Rose Namajunas faz sua estreia no peso-mosca após reinar por duas vezes na divisão de baixo, o peso-palha. Essa será sua primeira luta em 2023 e Namajunas espera impressionar na nova categoria de olho no Top 15.

Dois brasileiros em ação no card deste sábado

O UFC Paris irá contar também com a participação de dois brasileiros. No card principal (com transmissão a partir das 16h no UFC Fight Pass), Thiago Moisés (17v-6d) enfrenta Benoit Saint Denis (17v-6d). Thiago busca sua terceira vitória consecutiva e espera parar o francês, que só tem uma derrota na carreira e chega embalado em uma sequencia de três vitórias. Já no card preliminar, Kleydson Rodrigues (8v-2d) espera acabar com a invencibilidade de Farid Basharat (10v-0d) em sua estreia no peso-galo.

CARD COMPLETO:

UFC Paris

Accor Arena, em Paris, na França

Sábado, 02 de setembro de 2023

Card principal (16h, horário de Brasília)

Peso-pesado (até 120,2kg): Ciryl Gane x Serghei Spivak

Peso-mosca (até 56,7kg): Manon Fiorot x Rose Namajunas

Peso-leve (até 70,3kg): Benoit Saint-Denis x Thiago Moisés

Peso meio-pesado (até 93kg): Volkan Oezdemir x Bogdan Guskov

Peso-pena (até 65,7kg): William Gomis x Yanis Ghemmouri

Peso-pena (até 65,7kg): Morgan Charriere x Manolo Zecchini

Card preliminar (13h30, horário de Brasília)

Peso-galo (até 61,2kg): Taylor Lapilus x Caolan Loughran

Peso meio-médio (até 77,1kg): Ange Loosa x Rhys McKee

Peso-galo (até 61,2kg): Nora Cornolle x Joselyne Edwards

Peso-galo (até 61,2kg): Farid Basharat x Kleydson Rodrigues

Peso casado (até 63,5kg): Zarah Fairn dos Santos x Jacqueline Cavalcanti