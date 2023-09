Georges St-Pierre e Dana White em promoção de evento do UFC - (Foto: Divulgação)

Georges St-Pierre e Dana White em promoção de evento do UFC(Foto: Divulgação)

Publicado 24/09/2023 12:00

Georges St-Pierre é apontado por muitos fãs e especialistas como um dos maiores nomes de todos os tempos do MMA. O reinado de quase sete anos nos meio-médios do UFC e, depois, a conquista do título dos médios o colocam no topo das famosas listas. No entanto, Dana White, presidente do Ultimate, não parece pensar assim.

Durante o anúncio da luta entre o campeão Leon Edwards e Colby Covington para o UFC 296, dia 16 de dezembro, o “Big Boss” apontou Kamaru Usman, ex-campeão, como o melhor peso-meio-médio da história, ignorando St-Pierre. “Rocky”, que vai defender o título pela segunda vez, vem de dois triunfos sobre o nigeriano.

“O campeão (Edwards) não perde uma luta há oito anos e vem de vitórias seguidas sobre o melhor meio-médio da história, Kamaru Usman”, apontou Dana White.

Sem lutar desde 2017, St-Pierre, aos 42 anos, ostenta um cartel de 26 vitórias e apenas duas derrotas no MMA profissional. Além dos dois títulos do Ultimate, o canadense também faz parte do Hall da Fama do UFC. Já Usman, que foi campeão de 2019 até 2022, apresenta uma marca de 20 triunfos e três reveses.