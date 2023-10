De Manaus para o mundo: White House Jiu-Jitsu School é referência na formação kids - (Foto: Divulgação)

Publicado 26/10/2023 13:00 | Atualizado 26/10/2023 20:14

Referência na formação de jovens atletas, a White House Jiu-Jitsu School, de Manaus-AM, segue somando títulos no cenário kids. Recentemente, a equipe, que tem o patrocínio da MasterFrigo, enviou uma delegação infantil de cinco atletas para representar o time nos Estados Unidos em duas importantes competições da IBJJF.



A primeira aconteceu no último dia 21 de outubro, quando todos os cinco jovens medalharam no Orange County International Open de Jiu-Jitsu organizado pela Federação em Costa Mesa, na Califórnia (EUA). Foram três medalhas de ouro com Arthur Diogo (6 anos), João Ricardo (9 anos) e Pietro Baseggio (9 anos), uma de prata com João Pedro (8 anos) e uma de bronze via Davi Diogo (9 anos).



"O time obteve ótimos resultados, com cinco atletas e cinco medalhas. O Arthur fez três lutas e finalizou todas, assim como o Pietro, com duas finalizações em duas lutas, enquanto o João finalizou uma e venceu outra por pontos. O João e o Davi também representaram com orgulho a White House Jiu-Jitsu School", afirmou o professor e faixa-preta Diogo Dutra.