Seleção quer fazer bonito no Mundial de Liverpool, na Inglaterra
“Quando treinamos apenas entre nós, o nível de exigência já é conhecido. Aqui, enfrentamos atletas de outros países e isso eleva muito o padrão dos sparrings, que simulam o combate real”, explicou Alves. A delegação brasileira divide treinos com a equipe principal e reserva da Itália, além da sub-23, o que garante grande variedade de estilos e adversários.
De acordo com o coordenador, o objetivo mínimo estabelecido é conquistar pelo menos uma medalha no masculino e uma no feminino. “Esse Mundial é o primeiro grande evento pós-Paris e serve também como termômetro para medir nossa equipe em relação às outras potências. Temos um time masculino renovado e um feminino mais experiente, que já vem rodando há alguns ciclos”, destacou.
Entre os favoritos da equipe estão os atletas Luiz “Bolinha” Oliveira e Yuri Falcão, que acumulam títulos recentes no circuito internacional, além de Kayan Reis e Isaías Ribeiro, que também subiram ao pódio em competições importantes. No feminino, Jucielen Romeu é o nome de maior experiência, mas Carol Naka e Bárbara Santos, ambas medalhistas de bronze em Mundiais, reforçam o grupo.
Mateus Alves lembra, no entanto, que o boxe olímpico é imprevisível. “Não consideramos nenhuma categoria nossa como favorita absoluta. Temos uma equipe consistente e chances reais de superar a meta mínima, mas tudo depende também do sorteio das chaves.”
Sobre os principais rivais, o coordenador aponta o Uzbequistão como referência no masculino - país que conquistou cinco ouros nos Jogos de Paris -, além de Cuba, Cazaquistão, Inglaterra e França. No feminino, as potências são China, Índia, Estados Unidos e, mais recentemente, Polônia, Cazaquistão e Uzbequistão.
O clima dentro da seleção, segundo Alves, é um ponto positivo. Ele destacou a união dos atletas e a chegada do novo head coach, Paco Garcia, que já trabalhou na equipe nacional em décadas anteriores. “Ele tem um perfil mais carinhoso, de paizão, e isso tem deixado o ambiente muito leve. Estamos confiantes para buscar grandes resultados em Liverpool”.
