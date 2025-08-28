Seleção quer fazer bonito no Mundial de Liverpool, na Inglaterra - (Foto: Divulgação)

Seleção quer fazer bonito no Mundial de Liverpool, na Inglaterra(Foto: Divulgação)

Publicado 28/08/2025 08:00

A Seleção Brasileira de Boxe já está em solo italiano para a fase final de preparação antes do Mundial de Liverpool, que começa no dia 4 de setembro. Segundo o coordenador técnico Mateus Alves, a escolha da Itália segue a tradição de reunir equipes de ponta antes de grandes competições, o que aumenta a exigência dos treinos.



“Quando treinamos apenas entre nós, o nível de exigência já é conhecido. Aqui, enfrentamos atletas de outros países e isso eleva muito o padrão dos sparrings, que simulam o combate real”, explicou Alves. A delegação brasileira divide treinos com a equipe principal e reserva da Itália, além da sub-23, o que garante grande variedade de estilos e adversários.