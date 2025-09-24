Cristiano Marcello vai estar ao lado do filho em sua estreia(Foto: Reprodução)
Enzo carrega um sobrenome de peso. Ele é filho de Cristiano Marcello, veterano e referência dos esportes de combate. Faixa-preta de jiu-jitsu de Royler Gracie, Cristiano lutou no Pride e no UFC, foi treinador da lendária Chute Boxe em sua época de ouro e hoje lidera a equipe CMSystem, em Curitiba. Depois de décadas de dedicação às artes marciais, agora vive a emoção de acompanhar o início da trajetória do filho.
“Fico até sem palavras para falar… é diferente. Por mais que eu tenha afetividade de pai para filho com meus atletas, o Enzo é sangue do meu sangue, então com certeza mexe de uma forma diferente. É aquele misto de ansiedade e preocupação”, contou Cristiano.
Ele destacou ainda que o momento tem um peso especial: “Desde pequeno ele tem contato com a luta, corre sangue Marcello na veia. É um momento de muita emoção que só na hora eu realmente vou ter certeza do que é. Ele está treinado e vai dar o melhor dele, como eu sempre peço em todas as coisas. Sem cobranças, a história é dele e vai começar neste final de semana”.
Enzo também compartilhou sua expectativa: “Estou ansioso, mas é aquela ansiedade boa, de frio na barriga de me imaginar subindo no cage para lutar. Ter um mestre e pai dentro de casa é espetacular, é algo que eu vejo como uma vantagem. É um espelho dentro e fora do tatame”.
Além da estreia de Enzo Marcello, o Union Fight Show terá outras 12 lutas: 8 de MMA e 4 de jiu-jitsu. O evento será transmitido em pay-per-view pelo portal Acesso ao Show. Ingressos e informações estão disponíveis no perfil oficial @unionfightshow e pelo telefone (42) 99934-2305.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.