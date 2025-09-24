Cristiano Marcello vai estar ao lado do filho em sua estreia - (Foto: Reprodução)

Cristiano Marcello vai estar ao lado do filho em sua estreia(Foto: Reprodução)

Publicado 24/09/2025 09:00

O jovem Enzo Marcello, de apenas 13 anos, vai dar seus primeiros passos dentro de um cage. A estreia acontece neste sábado (27), em Porto União-SC, no card do Union Fight Show, em uma luta de boxe amador pela categoria até 55kg. O adversário será Nicolas Borges.



Enzo carrega um sobrenome de peso. Ele é filho de Cristiano Marcello, veterano e referência dos esportes de combate. Faixa-preta de jiu-jitsu de Royler Gracie, Cristiano lutou no Pride e no UFC, foi treinador da lendária Chute Boxe em sua época de ouro e hoje lidera a equipe CMSystem, em Curitiba. Depois de décadas de dedicação às artes marciais, agora vive a emoção de acompanhar o início da trajetória do filho.



“Fico até sem palavras para falar… é diferente. Por mais que eu tenha afetividade de pai para filho com meus atletas, o Enzo é sangue do meu sangue, então com certeza mexe de uma forma diferente. É aquele misto de ansiedade e preocupação”, contou Cristiano.