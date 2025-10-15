Brasileiro impressionou Dana White com grande atuação - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 15/10/2025 08:00 | Atualizado 15/10/2025 15:46

Michael “PQD” Oliveira confirmou o que já se desenhava ao longo de sua caminhada no LFA Brasil: é um talento pronto para o maior palco do MMA mundial. O brasileiro conquistou seu contrato com o UFC na noite desta terça-feira (14), ao nocautear o chileno Victor Valenzuela no segundo round, durante o Dana White’s Contender Series.



A vitória veio de forma contundente. Com um cruzado de esquerda preciso e indigesto, PQD mandou o adversário direto ao solo. Sentindo o momento, o paraquedista da Rocinha partiu para o ataque até a interrupção do árbitro, garantindo não só o triunfo, mas também o sonhado contrato com o UFC.



“Missão cumprida. Paraquedista, tropa da Rocinha. Vamos para cima. UFC, chegamos”, comemorou o brasileiro, ainda no octógono.



Aos 27 anos, o carioca mantém um cartel invicto com nove vitórias, sendo oito por nocaute, números que explicam o motivo de tanto destaque. O ex-lutador do LFA mostrou novamente a potência e o sangue frio que o transformaram em uma das promessas mais empolgantes do cenário nacional.