Brasileiro impressionou Dana White com grande atuação(Foto: Divulgação/UFC)
A vitória veio de forma contundente. Com um cruzado de esquerda preciso e indigesto, PQD mandou o adversário direto ao solo. Sentindo o momento, o paraquedista da Rocinha partiu para o ataque até a interrupção do árbitro, garantindo não só o triunfo, mas também o sonhado contrato com o UFC.
“Missão cumprida. Paraquedista, tropa da Rocinha. Vamos para cima. UFC, chegamos”, comemorou o brasileiro, ainda no octógono.
Aos 27 anos, o carioca mantém um cartel invicto com nove vitórias, sendo oito por nocaute, números que explicam o motivo de tanto destaque. O ex-lutador do LFA mostrou novamente a potência e o sangue frio que o transformaram em uma das promessas mais empolgantes do cenário nacional.
Seu mentor e treinador, o ex-campeão do Strikeforce Rafael Feijão, celebrou a conquista com emoção.
“Que caminhada. Nós sabemos quantas dúvidas passaram pela cabeça, quantos dias cansados, treinos lesionados. Mas mesmo assim você nunca desistiu, sempre estava lá, preparado para executar o que fosse necessário. Só eu e o Minotauro sabemos como tudo isso começou: em um domingo chuvoso. Parabéns, meu irmão. Muito bom estar ao seu lado nessa jornada", destacou o vice-presidente do LFA na América do Sul.
