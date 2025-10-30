Weidman e Anderson Silva se enfrentaram duas vezes no MMA(Foto: Reprodução YouTube UFC)
Na época, Weidman vinha de uma sequência de cinco vitórias consecutivas, sendo três delas por nocaute ou finalização, e acreditava ser o único capaz de decifrar o estilo dominante de Anderson, então invicto no UFC e considerado o melhor lutador do mundo. O norte-americano afirmou que seu desejo de enfrentá-lo era tão intenso que fez uma promessa ousada aos dirigentes do Ultimate.
“Fui eu quem fez essa luta acontecer. Eu me encontrei com Dana e Lorenzo e implorei a eles. Eu disse: ‘por favor, me deem o Anderson, estou dizendo. Não só vou derrotá-lo, como vou acabar com ele’. Eu estava em uma missão. Eu assisti às lutas dele, vi todos os seus nocautes mais marcantes. Vi como ele fazia as pessoas parecerem idiotas lá dentro do octógono. Havia momentos em que essas dúvidas vinham à minha mente, assim como a possibilidade de passar vergonha e não atingir meus objetivos. Eu lutava contra esses pensamentos a cada segundo do dia”, revelou o ex-campeão.
A confiança de Chris Weidman se confirmou na prática. No UFC 162, realizado em julho de 2013, o americano nocauteou Anderson Silva no segundo round, aproveitando uma das tradicionais provocações do brasileiro. O golpe certeiro no queixo encerrou uma invencibilidade de 16 lutas de Anderson no UFC e deu início a uma das maiores rivalidades da história recente da organização.
O evento, realizado na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), ficou marcado pelo contraste de emoções: a consagração de um novo campeão e a queda de um ícone do MMA mundial. Weidman, que posteriormente defendeu o título em revanche contra o próprio Anderson, sempre destacou que aquele triunfo foi o ponto mais alto de sua trajetória — e um divisor de águas para a história da divisão dos médios no Ultimate.
Com duas vitórias contabilizadas contra Anderson Silva, Chris Weidman está prestes a fazer uma trilogia contra o brasileiro, dessa vez em duelo no Boxe. Os lutadores vão se enfrentar no próximo dia 14 de novembro, em confronto que será realizado em Miami (EUA), e terá transmissão global pela Netflix.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.