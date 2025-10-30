Weidman e Anderson Silva se enfrentaram duas vezes no MMA - (Foto: Reprodução YouTube UFC)

Publicado 30/10/2025 17:00 | Atualizado 30/10/2025 18:13

Mais de uma década após uma das maiores rivalidades da história do MMA, Chris Weidman voltou a detalhar os bastidores da luta que o consagrou como campeão peso-médio do UFC e encerrou o lendário reinado de Anderson Silva. Em entrevista ao ex-lutador Daniel Cormier, o americano revelou que foi o principal responsável por fazer o duelo acontecer, chegando a implorar pessoalmente a Dana White e Lorenzo Fertitta por uma chance contra o brasileiro.



Na época, Weidman vinha de uma sequência de cinco vitórias consecutivas, sendo três delas por nocaute ou finalização, e acreditava ser o único capaz de decifrar o estilo dominante de Anderson, então invicto no UFC e considerado o melhor lutador do mundo. O norte-americano afirmou que seu desejo de enfrentá-lo era tão intenso que fez uma promessa ousada aos dirigentes do Ultimate.



“Fui eu quem fez essa luta acontecer. Eu me encontrei com Dana e Lorenzo e implorei a eles. Eu disse: ‘por favor, me deem o Anderson, estou dizendo. Não só vou derrotá-lo, como vou acabar com ele’. Eu estava em uma missão. Eu assisti às lutas dele, vi todos os seus nocautes mais marcantes. Vi como ele fazia as pessoas parecerem idiotas lá dentro do octógono. Havia momentos em que essas dúvidas vinham à minha mente, assim como a possibilidade de passar vergonha e não atingir meus objetivos. Eu lutava contra esses pensamentos a cada segundo do dia”, revelou o ex-campeão.