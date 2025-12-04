Demeson Pendragon (à direita) quer dar a volta por cima no Outboxing Fight Night 2 - (Foto: OFN)

Novamente desafiante ao cinturão peso-pena do Conselho Nacional de Boxe (CNB), Demeson “Pendragon” dos Santos retorna ao ringue no dia 6 de dezembro, em Rio Claro (SP), para a aguardada revanche contra Gustavo “Popózinho” dos Santos no Outboxing Fight Night 2. E depois da interrupção do córner na primeira luta, o sergipano radicado em São Paulo garante que desta vez o cenário será diferente.



A derrota no sétimo round pela luta principal do OFN 1 ainda serve de combustível para Demeson Pendragon, mas sem ressentimentos. “A gente sempre quer continuar, por mim eu teria continuado, porém concordo também com a atitude do meu córner para me preservar. É um aprendizado. Poderiam acontecer várias coisas, mas sei que a revanche vai ser diferente”, afirmou.



Foco nos lados físico, técnico e mental



Com a sua preparação quase concluída, Pendragon foca agora no que considera decisivo: o psicológico. O objetivo é não repetir os erros do primeiro encontro e finalmente se tornar campeão.



“Os treinos técnico e físico já foram feitos, e agora, faltando poucos dias para o combate, é preparar a parte mental. Baseado na primeira luta, tenho que ter cuidado para não receber aqueles golpes limpos e impor meu jogo, pressionar o Popózinho”, explicou o lutador, que continuou:



“Eu já tinha visto ele lutando antes. É um cara muito aguerrido, que vai com intensidade, então já na metade da luta ele começa a demonstrar cansaço e deixa brechas. Mas sei que, mesmo cansado, é um cara duro, que vai pra cima. Então é aproveitar as brechas com cautela”.



Clima quente? Para Pendragon, faz parte



Faltando pouco para o confronto, as trocas de provocações entre os dois atletas aumentaram a temperatura nos bastidores, mas o desafiante garante que não se incomoda com o clima.



“É uma coisa normal. Ele é o campeão, foi desafiado, então se sente no direito de provocar. Isso cria uma atmosfera bacana e tenho certeza de que o segundo combate vai ser ainda mais intenso”, opinou. “Vou buscar o nocaute. Estou preparado para o que vier pela frente”.



Luta mais importante da carreira até agora



A oportunidade de disputar o cinturão do CNB em um evento da magnitude do Outboxing Fight Night é vista pelo sergipano como o capítulo mais significativo de sua trajetória no Boxe até agora.



“Com certeza é a luta mais importante da minha carreira. Desde que eu comecei no Boxe, ser campeão é tudo o que sonhei. Espero me consagrar campeão e entrar para a história. Eu já sou realizado por estar lutando, quero sempre levar um espetáculo aos fãs, porém o cinturão seria uma coroação”.



Por fim, Pendragon exaltou o trabalho da organização: "Sou imensamente grato e feliz pelo trabalho que a Outboxing tem feito por mim e os demais atletas. É um evento que nasceu valorizando os atletas, resgatando a nobreza do Boxe. Isso engrandece muito a nossa modalidade”, encerrou.



Outras atrações da segunda edição



Com a combinação perfeita de emoção, espetáculo e Boxe de verdade, o Outboxing Fight Night 2 traz três disputas de cinturão. Além de Popózinho x Pendragon, Rubens Manchinha e o venezuelano El Baby Medina duelam pelo título peso-galo latino americano da WBO, enquanto Nadja Jesus encara Dan Bastiere pela cinta dos médios feminina do CNB.



A edição, vale lembrar, também terá outros seis combates e transmissão ao vivo através do canal @outboxing.official no YouTube, com promessas de lutas de alto nível e fortes emoções.



CARD COMPLETO:



Outboxing Fight Night 2



Sábado, 6 de dezembro (a partir das 18h)

Outboxing Rio Claro – Avenida 5, 3190 – Res. dos Bosques, Rio Claro-SP

Ingressos:https://www.sympla.com.br/evento/outboxing-fight-night-primeira-edicao/3016929

Transmissão:https://www.youtube.com/@outboxing.official



Card principal



Cinturão peso-galo WBO: RUBENS ‘MANCHINHA’ x ABRAHAM ‘EL BABY’ MEDINA

Cinturão peso-pena CNB: GUSTAVO ‘POPÓZINHO’ DOS SANTOS x DEMESON ‘PENDRAGON’ DOS SANTOS

Cinturão peso-médio CNB: NADJA JESUS x ‘DAN’ BASTIERE

Peso-super-meio-médio: JHONATAN ‘TICO’ CONCEIÇÃO x ANDERSON ‘ÍNDIO’ DENER



Card preliminar



Peso-pesado: NELBE JACUNDINO x RAIUGA DE SOUZA

Peso-leve: ROBSON ‘O BRABO DO BOXE’ PINHEIRO x TARSIS ‘O TARZAN’ LOPES

Peso-leve: JULIA VITÓRIA x PAULA CAROLINA

Peso-médio: RAFAEL BOMBONATTI x PRINCY ‘Ó BRYAN’ RODRIGUES

Peso-super-pena: YASMIM ‘PREDADORA’ BODZIAK x HELOISA ‘SPARTA’ DOS SANTOS