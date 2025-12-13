Evento promete fechar o ano da organização com chave de ouro - (Foto: Leandro Bernardes/ Wanderson Oliveira/Pximages)

Publicado 13/12/2025 11:00 | Atualizado 13/12/2025 19:07

O Jungle Fight 143 acontece neste sábado (13), em São Paulo, fechando a temporada de 2025. A edição terá duas disputas de cinturão e transmissão ao vivo da Globo, logo após o “Altas Horas”. Sportv e Combate exibem o card completo a partir das 20h, no horário de Brasília.

Na luta principal, o campeão peso-galo (61 kg), Tiago Pereira, representando o Maranhão, tenta a sua terceira defesa de título, além da manutenção de sua invencibilidade: são nove vitórias em nove lutas. O desafiante é Davi Almeida, representante de São Paulo e dono de um cartel de oito vitórias em 11 lutas. Na pesagem oficial, nesta sexta-feira (12), ambos marcaram 60,8 kg na balança.

Quem também luta para defender o posto de campeão, só que dos moscas (57 kg), é Wagner Reis, de Minas Gerais, dono de um cartel de nove vitórias em 13 lutas. Seu adversário, João The Future, não conseguiu vencer a batalha contra a balança e, mesmo em caso de vitória, não receberá o cinturão. O campeão marcou 56,7 kg e o oponente, 58,7 kg, o que também faz com que ele entre na luta com -1 ponto.

“O Jungle Fight mostra que São Paulo é a capital do MMA e um polo de oportunidades para quem vive do esporte. Agradeço ao prefeito Ricardo Nunes, ao vereador George Hato, ao secretário de Turismo Rui Alves, ao secretário de Esportes Rogério Lins e ao secretário-chefe da Casa Civil Enrico Misasi pelo apoio, que fortalece o trabalho social e amplia caminhos para jovens de todas as regiões da cidade. Em 2026 teremos pelo menos seis edições em São Paulo”, disse Wallid Ismail.

O secretário de Turismo Rui Alves destacou o impacto da temporada. “Este ano de 2025 foi fantástico para São Paulo e o Jungle Fight faz parte desse sucesso, atraindo turistas do Brasil e do mundo para assistir ao evento. E atletas de São Paulo, treinem, porque o ano de 2026 terá ainda mais oportunidades no Jungle Fight em São Paulo”, convocou.

O presidente da Loterj, Hazenclever Cançado, também falou sobre o evento. “Vamos para mais uma grande edição do Jungle Fight, que faz a diferença por onde passa, seja no Rio, em São Paulo ou em qualquer outro estado, porque o Jungle ultrapassa a luta, o Jungle é geração de oportunidade e renda, impulsionamento no turismo e, sobretudo, a blindagem dos nossos jovens contra os caminhos errados".

Ainda há ingressos disponíveis gratuitamente no site oficial do Jungle Fight: https://junglefc.com.br/ingressos-143/. O evento pede para que cada um leve 2 kg de alimentos não perecíveis para ajudar na campanha de Natal Permanente da Legião da Boa Vontade (LBV), que neste Natal irá beneficiar a ceia de 40 mil famílias em todo o Brasil.

Confira abaixo o card completo:

Jungle Fight 143

São Paulo, SP

Sábado, 13 de dezembro de 2025

61 kg: Tiago Pereira (MA) x Davi Almeida (SP)

57 kg: Wagner Reis (MG) x João Carvalho (BA)

66 kg: Jonathan Caetano (RJ) x Murilo Bento (SP)

74 kg: Leandro Silva (SP) x Lucas Dias (RJ)

70 kg: Joelson Pantoja (PA) x Mateus Fidelis (MG)

77 kg: Guilherme Almeida (MG) x Guilherme Trindade (RS)

57 kg: Diego Rojas (PER) x Gabriel Rickson Lopes (MT-BRA)

52 kg: Fernanda Alada (SP) x Regiane Martins (MG)

57 kg: Willians Nogueira (SP) x Guilherme Alves (SP)

61 kg: Gabriel Nicolucci (SP) x David Nogueira (VEN)

61 kg: Nathalia Pletz (RJ) x Kristiany Carvalho (SP)

57kg: Dilermando Lima (PA) x Douglas Feitosa (SP)

70 kg: Luan Pereira (SP) x Rodrigo Ramos (SP)

68 kg: Victor Moraes (SP) x Johnatan Brito (SP)