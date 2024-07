Marta, Bruninho e mais: veja os brasileiros que podem se despedir das Olimpíadas em Paris

Rio - Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 devem marcar a despedida de atletas históricos do esporte no Brasil. Nomes como a seis vezes melhor do mundo do futebol feminino Marta, o levantador de vôlei masculino Bruninho, a ginasta Jade Barbosa, entre outros, podem disputar as Olimpíadas pela última vez na carreira. O DIA separou alguns nomes para você, leitor, acompanhar nas próximas semanas.

Os motivos são variados. Marta, por exemplo, chega em Paris com 38 anos. A seis vezes melhor do mundo já tinha anunciado a aposentadoria da seleção brasileira, mas mudou de ideia. Embora avalie disputar a Copa do Mundo de 2027 no Brasil, a Rainha do futebol não deve estar presente nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

Já outros atletas, por sua vez, devem encerrar a carreira para dar um descanso ao corpo. É o caso, por exemplo, de Thaísa, do vôlei feminino. A central, de 37 anos, declarou recentemente que tem competido com dores e que os Jogos Olímpicos em Paris deve ser a última competição oficial com a seleção brasileira de vôlei.

