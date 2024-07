Kelvin Hoefler vai à final do skate street masculino pela segunda vez em Jogos Olímpicos - AFP

Kelvin Hoefler vai à final do skate street masculino pela segunda vez em Jogos Olímpicos AFP

Publicado 29/07/2024 11:17

Paris - Kelvin Hoefler está na final do skate street masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Medalhista de prata na Olimpíada de Tóquio 2021, o atleta brasileiro terá a chance de disputar a segunda medalha olímpica da carreira e igualar o feito de Rayssa Leal, que foi pódio nas duas edições da modalidade.

O pódio do skate street masculino em Tóquio está na decisão em Paris. Medalhista de ouro, o japonês Yuto Horigome avançou com a quarta colocação geral com 270,18 pontos. Kelvin, que foi prata, foi o sexto com 265,24. Já o medalhista de bronze Jagger Eaton somou 274,88 pontos e foi o líder.

Único brasileiro na primeira bateria, Kelvin Hoefler fez a melhor volta entre todos os participantes da semifinal, ganhando 90,41 dos juízes. Nas manobras, o skatista de Guarujá, no litoral paulista, teve 85,53 e 80,30 como maiores notas.

A pontuação 265,24 colocou Kelvin Hoefler com a 6ª melhor campanha no geral, ficando atrás dos americanos Jagger Eaton e Nyjah Huston, dos japoneses Sora Shirai e Yuto Horigome e do argentino Matias Dell Olio.

Já os brasileiros Giovanni Vianna e Felipe Gustavo ficaram pelo caminho. A final do street masculino está marcado para as 12 horas (horário de Brasília) desta segunda-feira (29), no parque urbano de La Concorde, em Paris.