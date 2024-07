Giovanni Vianna não conseguiu a pontuação necessária para chegar à final do skate street masculino - AFP

Giovanni Vianna não conseguiu a pontuação necessária para chegar à final do skate street masculinoAFP

Publicado 29/07/2024 10:15

Paris - O Brasil corre risco de não ter representantes na final do skate street masculino. Giovanni Vianna e Felipe Gustavo não conseguiram a pontuação necessária para entrar na zona de classificação e foram eliminados dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Medalhista de prata em Tóquio 2021, Kelvin Hoefler está em quinto e aguarda o resultado da última bateria da semifinal.

Giovanni Vianna começou bem com uma corrida de 85,67 pontos. Na fase de manobras, acertou apenas uma de 92,85 pontos, errou três tentativas e pediu para anular uma, mesmo após acertá-la. Mas não foi a manobra que ele desejava. Já Felipe Gustavo recebeu apenas 64,67 pontos na corrida. Nas manobras, acertou a primeira tentativa e recebeu 93,22 pontos, mas errou as quatro tentativas seguintes.

Por enquanto, Kelvin Hoefler é o único brasileiro com chances de chegar à final do skate street masculino. Ele ocupa o quinto lugar antes do resultado da última bateria e precisa secar os adversários. Em Tóquio 2021, o atleta brasileiro foi medalhista de prata, na competição que marcou a estreia da categoria no quadro dos Jogos Olímpicos.