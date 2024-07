Vitor Ishiy estreou com vitória e avançou de fase no tênis de mesa - WTT

Publicado 29/07/2024 07:47 | Atualizado 29/07/2024 07:48

Paris - Vitor Ishiy estreou com vitória no tênis de mesa. O brasileiro venceu o australiano Nicholas Lum por 4 sets a 0, nesta segunda-feira (29), com parciais de 11/7, 11/5, 11/7 e 11/6. O adversário da próxima fase será o alemão Dimitrij Ovtcharov, em programação a definir.

O mesatenista brasileiro foi dominante e não deu chances para o australiano. Ele precisou de cerca de sete minutos para vencer cada set. O segundo set foi o mais rápido, com pouco mais de cinco minutos de duelo, enquanto o último foi o mais equilibrado, apesar da parcial de 11/6.