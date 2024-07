Guilherme Costa não avançou para a final - Luiza Moraes/COB

Publicado 29/07/2024 07:18 | Atualizado 29/07/2024 07:31

Paris - Não foi dessa vez. O brasileiro Guilherme Costa, de 25 anos, conhecido como "Cachorrão" não conseguiu se classificar para a final dos 800m livre nos Jogos Olímpicos de Paris. O carioca realizou sua bateria, nesta segunda-feira, acima do tempo necessário e está desclassificado da prova.

Guilherme Costa ficou na sexta colocação na sua bateria com o tempo de 7 minutª colos 54 segundos e 41 milésimos. Apenas oito competidores avançavam para a final da categoria, e o brasileiro acabou ficando na 20ª colocação.



Cachorrão fez sua melhor marca na carreira na final dos 400m livre. No entanto, o brasileiro acabou ficando na quinta colocação na final e não conseguiu conquistar uma medalha em Paris.



Guilherme Costa ainda tem possibilidades de voltar a competir em Paris. Ele tem poderá representar o Brasil na Maratona Aquática. A oportunidade de disputar os 10 km no Rio Sena veio por conta de uma regra do Comitê Olímpico Internacional (COI), que permite nadadores com índices nos 800 metros e 1.500 metros na piscina se inscrevam caso o país não tenha representantes na categoria.