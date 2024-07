Rafaela Silva estreou com vitória e disputará medalha no judô - Luis Robayo / AFP

Publicado 29/07/2024 07:22 | Atualizado 29/07/2024 07:32

Paris - Rafaela Silva estreou com vitória nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A judoca brasileira venceu Maysa Pardayeva, do Turcomenistão, nesta segunda-feira (29), na Arena Campo de Marte, garantiu vaga nas quartas de final e disputará medalha na categoria até 57kg do judô.

O combate começou agitado. Pardayeva tentou atacar, mas a judoca brasileira se defendeu bem. Em uma das tentativas de ataque da turcomena, Rafaela Silva conseguiu imobilizá-la e venceu o confronto com uma finalização por Ippon. Ela enfrentará Eteri Liparteliani, da Geórgia, nas quartas.

Com a vitória, Rafaela Silva se garantiu na disputa por medalha. Em caso de vitória nas quartas de final, vai à semifinal e disputará pelo menos a medalha de prata. Já em caso de derrota, terá a oportunidade de disputar a medalha de bronze.

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, Rafaela Silva busca a sua segunda medalha olímpica da carreira. No ciclo até Paris 2024, a judoca brasileira de 32 anos foi ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023.