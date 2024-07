Vitor Ishiy e Bruna Takahashi em ação nas duplas mistas do tênis de mesa - Rafael Bello / Time Brasil

Publicado 27/07/2024 13:42 | Atualizado 27/07/2024 15:07

Paris - Os brasileiros Vitor Ishiy e Bruna Takahashi foram eliminados das duplas mistas do tênis de mesa nas oitavas de final na Olímpiada de Paris. Os espanhóis Alvaro Robles e Maria Xiao venceram por 4 sets a 2 (parciais de 11/9, 7/11, 7/11, 11/8, 11/5 e 11/8), na tarde deste sábado (27).

O jogo

O primeiro set começou com amplo domínio da dupla brasileira. Vitor e Bruna abriram larga vantagem (7 a 2), mas levaram a virada no final e perderam por 11 a 9. Na segunda parcial, equilibrada do início ao fim, o Brasil venceu por 11 a 7 - mesmo roteiro e placar da terceira etapa do confronto.

No quarto set, o Brasil saiu atrás no placar e viu Robles e Xiao abrirem seis de vantagem (7 a 1). Vitor e Bruna ensaiaram uma recuperação, mas foram derrotados por 11 a 8. A parcial seguinte foi parecida: os espanhóis fizeram 6 a 0 e fecharam em 11 a 5.

A Espanha, então, fechou a partida no sexto set, em 11 a 8, e avançou às quartas de final. Agora, Alvaro Robles e Maria Xiao enfrentarão a dupla Doo Hoi Kem e Wong Chun Ting, de Hong Kong.