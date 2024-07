Thiago Wild (na foto) e Thiago Monteiro estrearam com vitória - Reprodução / Instagram

Publicado 29/07/2024 08:42 | Atualizado 29/07/2024 08:44

Paris - A dupla brasileira formada por Thiago Monteiro e Thiago Wild estreou com vitória no torneio masculino de tênis dos Jogos Olímpicos de Paris. Ele derrotaram a dupla cazaquistã Alexander Bublik e Aleksandr Nedovyesov por 2 sets a 0 (com duplo 6/4).

O primeiro set da partida foi bastante equilibrado com as duas duplas confirmando seu serviço. No oitavo game, os brasileiros conseguiram trabalhar melhor as devoluções para quebrar o saque da dupla rival Posteriormente, Thiago Monteiro e Thiago Wild fecharam o primeiro set com vitória por 6/4.



A situação no segundo set foi praticamente a mesma, porém, a quebra de saque por parte dos brasileiros aconteceu no nono game. Novamente, a dupla verde e amarela confirmou seu serviço e garantiu a vitória na estreia.



Na próxima fase, os Thiagos vão encarar quem vencer o confronto entre os australianos Alex de Minaur e Alexei Popyrin e os norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram, cabeças de chave número 4 do torneio.