Rafaela Silva foi derrotada pela sul-coreana Mimi Huh e disputará a medalha de bronze nos Jogos de Paris 2024 - AFP

Rafaela Silva foi derrotada pela sul-coreana Mimi Huh e disputará a medalha de bronze nos Jogos de Paris 2024AFP

Publicado 29/07/2024 11:28

Paris - Rafaela Silva vai disputar a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris. A judoca brasileira foi derrotada pela sul-coreana Mimi Huh nesta segunda-feira (29), na Arena Campo de Marte, após sofrer um Waza-ari no golden score.

O combate foi agitado. Rafaela Silva adotou uma postura mais agressiva desde o início e quase sofreu um Waza-ari. A sul-coreana conseguiu neutralizar os ataques da brasileira, que levou uma advertência por falta de combatividade.

A judoca brasileira tentou finalizar a sul-coreana, que evitou bravamente. O combate caminhou para o golden score e permaneceu equilibrado. Rafaela Silva ficou pendurada com duas advertências e buscou golpes de transição para finalizar a adversária. No fim, foi contragolpeada com o Waza-ari e perdeu.

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, Rafaela Silva busca a sua segunda medalha olímpica da carreira. No ciclo até Paris 2024, a judoca brasileira de 32 anos foi ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023.