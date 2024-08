Isaquias Queiroz e Jacky Godmann não conseguiram avançar à semifinal da C2 500m - AFP

Publicado 06/08/2024 05:38 | Atualizado 06/08/2024 05:47

Paris - Isaquias Queiroz e Jacky Godmann estrearam nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A dupla brasileira disputou a prova da canoagem C2 500m, nesta terça-feira (6), no Estádio Náutico, e terminou a primeira bateria em terceiro lugar com a marca de 1min39s38. Com isso, eles não conseguiram avançar à semifinal e vão disputar as quartas, a partir das 8h50 (de Brasília).

A dupla brasileira começou bem e ultrapassou a metade da prova em segundo lugar com 47s67, atrás da dupla dos países neutros Zakhar Petrov e Alexey Korovashkov. Nos últimos 250 metros, Isaquias e Jacky perderam fôlego e foram ultrapassados pelos italianos Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, que ficaram com a segunda vaga na semifinal da modalidade.

Isaquias Queiroz é uma das esperanças do Brasil por medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O canoísta foi medalhista de ouro na canoagem C1 1000m em Tóquio 2021, além de prata no C1 1000m e C2 1000m no Rio 2016 e bronze no C1 200m. No ciclo olímpico, foi ouro no Mundial de Dartmouth 2022 no C1 500m e prata no Pan-Americano de Santiago 2003 no C1 1000m.