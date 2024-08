Equipe dos EUA durante apresentação no nado sincronizado, nesta segunda-feira (5) - Manan VATSYAYANA / AFP

Publicado 06/08/2024 15:38

Paris - A apresentação da equipe de nado sincronizado dos Estados Unidos na rotina técnica nesta segunda-feira (5), pelos Jogos Olímpicos, deu o que falar nas redes sociais. As oito nadadoras fizeram uma homenagem a Michael Jackson (1958 – 2009) e, ao som das músicas "Smooth Criminal" e "Dangerous”, executaram o passo "moonwalk", um dos mais famosos do Rei do Pop, em que ele simulava andar para frente, mas ia para trás.

The upside down Moonwalk in the pool is fire pic.twitter.com/oqapvItaSs — Daily Loud (@DailyLoud) August 6, 2024

Internautas ficaram chocados com a exibição e fizeram brincadeiras com a qualidade das atletas. "Já quase me afoguei numa piscina rasa, não é possível que sou da mesma espécie que essas pessoas", brincou uma internauta. "Gostaria de saber como elas ficam tanto tempo sem respirar embaixo da água", questionou outra pessoa, intrigada com o fôlego das nadadoras.

No entanto, a pontuação dos juízes fez com que a equipe dos Estados Unidos ficasse apenas na quarta posição, com 282.7567 pontos na rotina técnica, atrás de Japão, Espanha e a China, que ficou em primeiro lugar.

No regulamento da modalidade, há mais dois dias de disputas, com as rotinas livre e acrobática. A definição das seleções medalhistas será a partir do somatório da pontuação das três provas. O Brasil não tem equipe na disputa deste esporte.