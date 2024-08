O sueco Hellvig, que faz dupla com Ahman, levou a melhor sobre Evandro, que joga com Arthur, nas quartas de final do vôlei de praia - Carl de Souza / AFP

Publicado 06/08/2024 13:44 | Atualizado 06/08/2024 13:45

por 2 sets a 0 (21x17 e 21x16) nas quartas de final, a dupla brasileira deu adeus à chance de medalha, enquanto os suecos seguem para a semifinal. Evandro e Arthur perderam os dois primeiros sets nesta Olimpíada de Paris e foram superados com facilidade pela dupla número 1 do ranking mundial do vôlei de praia, os suecos Ahman e Hellvig. Com a derrotanas quartas de final, a dupla brasileira deu adeus à chance de medalha, enquanto os suecos seguem para a semifinal.

Ao contrário de toda a campanha, Evandro e Arthur não conseguiram repetir as boas atuações e cometeram muitos erros, além de não encaixarem o bloqueio. Os suecos defenderam muito e apostaram em sacar em Evandro, o que desestabilizou a dupla brasileira.

No primeiro set, os suecos abriram logo de cara 4 a 0, com os brasileiros sem conseguir botar a bola no chão devido às defesas dos adversários.. Evandro e Artur conseguiram reduzir a vantagem pra um ponto (4 a 3), mas Ahman e Hellvig voltaram a abrir quatro pontos, placar que variou na maior parte do set.

Na reta final, a dupla brasileira cometeu dois erros não forçados e os suecos chegaram a fazer 20x15. Evandro também foi bem no saque, a distância caiu para 19x17, mas não o suficiente e o primeiro set terminou 21x17.

No segundo set, Ahman e Hellvig começaram mais uma vez com tudo e abriram 4 a 1 com dois erros de Evandro. A dupla brasileira encostou novamente, no 4 a 3,mas uma sequência de erros de Evandro fez o placar ficar novamente muito desfavorável, em 11x6.

Os erros seguiram e o placar só aumentou, chegando a 15x9. Uma boa sequência de saque de Evandro fez a diferença cair para 15x12, mas os suecos mantiveram o desempenho até fechar em 21x16