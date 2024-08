Ramon Abatti Abel é árbitro Fifa da Federação de Santa Catarina - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 06/08/2024 17:10

França - O Brasil estará presente na disputa pelo ouro no futebol masculino da Olimpíada de Paris, no próximo sábado, às 13h (de Brasília) no Parque dos Príncipes, estádio do PSG. O catarinense Ramon Abatti Abel, de 34 anos, foi o escolhido para apitar a partida.

Durante a partida, ele terá como auxiliares mais dois brasileiros: Rafael Alves e Guilherme Camilo. O trio já atuou em Marrocos 3 x 0 Iraque no torneio masculino e Estados Unidos 3 x 0 Zâmbia no feminino.

A partida será importante para Ramon Abatti Abel, que entrou para o quadro da Fifa em 2023. Ele está cotado para apitar a Copa do Mundo de 2026, ao lado de Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus.