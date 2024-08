Leal defende a Seleção desde 2019 - Natalia Kolesnikova / AFP

Leal defende a Seleção desde 2019Natalia Kolesnikova / AFP

Publicado 06/08/2024 15:40

França - Leal indicou que irá se aposentar da seleção brasileira masculina de vôlei após a eliminação para os Estados Unidos nos Jogos de Paris, na última segunda (5) . O ponteiro, através de uma postagem em suas redes sociais, celebrou os momentos vividos e afirmou que "sai de cabeça erguida".

"Saio de cabeça erguida porque sei que me entreguei por inteiro. Nesse período com a camisa do Brasil, tivemos títulos, medalhas importantes e vivemos ótimos momentos! Fui muito feliz! Obrigado, seleção brasileira!", disse Leal em um trecho de sua postagem.

Nascido em Cuba, o jogador foi o primeiro estrangeiro da história da Seleção. Após um longo processo de naturalização, foi chamado pela primeira vez para a disputa da Liga das Nações, em 2019.



Aos 35 anos, Leal caminha para a reta final de sua carreira. Caso se aposenta de forma oficial, deixará a seleção brasileira sem nenhum título conquistado.