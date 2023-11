Manuel Capasso - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 06/11/2023 12:32

Rio - Sem atuar desde o dia 14 de agosto, o zagueiro Manuel Capasso, de 27 anos, fez um desabafo nas redes sociais. O argentino afirmou que a lesão lombar foi a pior da sua carreira. Contratado pelo Vasco este ano, o defensor atuou em apenas 13 partidas.

"Quase dois meses desde a pior lesão que tive na minha carreira, mas não há obstáculo que não possa ser superado. Trabalhando arduamente para voltar mais fortes do que nunca, não há outra forma de atingir os objetivos e metas que se tem, estou quase de volta. Muito obrigado à minha família, aos meus amigos e a todos que me mandam boas energias nesse momento, é tudo por vocês", disse em post no Instagram.

Capasso vem sofrendo com problemas físicos. Antes da atual lesão, o zagueiro já havia desfalcado o Vasco por conta de uma contusão muscular na coxa esquerda. Seu principal momento no ano foi um gol marcado em um clássico contra o Flamengo.

O Vasco acertou sua contratação nesta temporada junto ao Atlético Tucumán. Manuel Capasso passou por outras equipes importantes do seu país como: Defensa y Justicia e Newell´s Old Boys.