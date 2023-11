Ramón Díaz é o técnico do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 06/11/2023 16:42

Rio - O Vasco divulgou a lista de relacionados para o clássico com o Botafogo, nesta segunda-feira, às 19h (de Brasília), em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de Capasso, Marlon Gomes e Rossi, entregues ao departamento médico, o argentino Luca Orellano também desfalcará o Cruz-Maltino.

Orellano, que marcou o segundo gol do Vasco na vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, fora de casa, acabou sofrendo uma fratura na mão direita durante o segundo tempo. Rossi, atacante, e Marlon Gomes, meia, desfalcam o time de Ramón Díaz desde o duelo com o Fortaleza, mas seguem em evolução no tratamento de suas lesões na coxa. Já o zagueiro Capasso se recupera de um problema na região lombar.



Confira os relacionados do Vasco:

Goleiros: Ivan e Léo Jardim.

Zagueiros: Léo, Maicon, Medel, Robson e Zé Vitor.

Laterais: Gabriel Dias, Lucas Piton, Paulo Henrique e Puma Rodríguez.

Meias: Jair, Mateus Carvalho, Paulinho, Payet, Praxedes e Zé Gabriel.

Atacantes: Alex Teixeira, Erick Marcus, Gabriel Pec, Sebastian, Serginho e Vegetti.