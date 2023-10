A Oktoberfest Guapimirim lotou - Foto: Divulgação

A Oktoberfest Guapimirim lotouFoto: Divulgação

Publicado 26/10/2023 18:24

Guapimirim – A edição 2023 da Oktoberfest em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, termina no próximo dia 29 de outubro. O evento ocorre de sexta-feira a domingo, na praça do bairro Cotia, e a entrada é gratuita.

O festival celebra a cultura alemã com muita cerveja, comidas típicas e música. É a primeira vez que acontece uma Oktoberfest em Guapimirim.

Na sexta-feira, o festejo vai das 18h à meia-noite. Já no sábado e no domingo, das 13h à meia-noite. A celebração teve início no último dia 20 deste mês, tendo como anfitriã a Nosso Chope, cuja fábrica fica em território guapimiriense. Outras nove cervejarias artesanais fluminenses marcam presença.

O evento está sendo organizado pelas agências Pra Cima e Convés Criativo e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Guapimirim, por meio da Secretaria de Cultura, e pela associação empresarial Guapimirim Convention Visitors Bureau.