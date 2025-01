Equipes trabalham para reparar os danos das chuvas em Guapimirim - Divulgação

Equipes trabalham para reparar os danos das chuvas em GuapimirimDivulgação

Publicado 09/01/2025 15:52

Na manhã desta quinta-feira, dia 9 de janeiro, a Secretaria de Obras e Infraestrutura de Guapimirim deu continuidade às obras de recuperação no bairro Jardim Guapimirim, em decorrência da forte chuva que atingiu a cidade na tarde do dia anterior, 8 de janeiro. O intenso volume de água causou danos significativos na região, especialmente na rede de drenagem, o que motivou a rápida mobilização da prefeitura para minimizar os impactos e restaurar as condições de segurança e conforto para os moradores. É a primeira vez que o bairro sofre alagamentos.



O principal objetivo das obras é a reconstrução das manilhas que foram danificadas devido ao grande volume pluviométrico registrado, que atingiu 100 milímetros em apenas duas horas. Esse volume de chuva provocou alagamentos e prejudicou o sistema de drenagem local, afetando diretamente a infraestrutura da área. Estima-se que cerca de 20 casas foram atingidas pelos alagamentos, resultando em danos materiais consideráveis e transtornos para os moradores da região.

Equipes trabalhando no bairro Jd. Guapimirim Divulgação

Diante da situação, a prefeita Marina Rocha esteve no local pessoalmente, acompanhando de perto os trabalhos e a situação dos afetados pela chuva. Juntamente com a equipe da Secretaria de Obras e Infraestrutura, a Prefeitura de Guapimirim também está coordenando ações de assistência social, com o objetivo de prestar o auxílio necessário aos moradores atingidos.



As obras começaram de forma intensiva às 6 horas da manhã, com equipes no terreno para realizar os reparos necessários na rede de drenagem e restabelecer as condições ideais para o bairro. A administração municipal reafirma seu compromisso em dar apoio integral à comunidade, priorizando a recuperação rápida da infraestrutura afetada e o bem-estar dos moradores de Guapimirim. Diante da situação, a prefeita Marina Rocha esteve no local pessoalmente, acompanhando de perto os trabalhos e a situação dos afetados pela chuva. Juntamente com a equipe da Secretaria de Obras e Infraestrutura, a Prefeitura de Guapimirim também está coordenando ações de assistência social, com o objetivo de prestar o auxílio necessário aos moradores atingidos.As obras começaram de forma intensiva às 6 horas da manhã, com equipes no terreno para realizar os reparos necessários na rede de drenagem e restabelecer as condições ideais para o bairro. A administração municipal reafirma seu compromisso em dar apoio integral à comunidade, priorizando a recuperação rápida da infraestrutura afetada e o bem-estar dos moradores de Guapimirim.