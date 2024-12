Prefeita Marina Rocha (centro) com seu vice-prefeito, Natalício da Farmária e o secretário de educação, Ricardo Almeida - Divulgação

Prefeita Marina Rocha (centro) com seu vice-prefeito, Natalício da Farmária e o secretário de educação, Ricardo AlmeidaDivulgação

Publicado 17/12/2024 16:45

A Prefeitura de Guapimirim, por meio da prefeita Marina Rocha e da Secretaria Municipal de Educação, anunciou nesta terça-feira, dia 17 de dezembro de 2024, a aquisição de um Micro-ônibus escolar especialmente projetado para atender os estudantes que vivem em regiões de difícil acesso no município. Esta importante iniciativa visa facilitar o deslocamento diário dos alunos, proporcionando mais conforto, segurança e qualidade no transporte escolar.

Veículo é preparado para áreas de difícil acesso Divulgação



O novo veículo tem capacidade para transportar até 13 alunos, além do motorista e de um monitor, oferecendo suporte completo durante o trajeto. Trata-se de um Agrale, modelo 4x4 ORE 0 Marruá, um sistema robusto e altamente eficiente, originalmente desenvolvido para atender às necessidades do Exército Brasileiro. Esse modelo garante desempenho superior e total confiabilidade, mesmo em terrenos irregulares e condições adversas.



Além disso, o Micro-ônibus adquirido pela Prefeitura conta com tacógrafo, dispositivo que monitora a velocidade e a segurança durante o transporte, e uma cadeira de rodas, garantindo total acessibilidade e inclusão no momento do embarque e desembarque dos alunos com mobilidade reduzida. O novo veículo tem capacidade para transportar até 13 alunos, além do motorista e de um monitor, oferecendo suporte completo durante o trajeto. Trata-se de um Agrale, modelo 4x4 ORE 0 Marruá, um sistema robusto e altamente eficiente, originalmente desenvolvido para atender às necessidades do Exército Brasileiro. Esse modelo garante desempenho superior e total confiabilidade, mesmo em terrenos irregulares e condições adversas.Além disso, o Micro-ônibus adquirido pela Prefeitura conta com tacógrafo, dispositivo que monitora a velocidade e a segurança durante o transporte, e uma cadeira de rodas, garantindo total acessibilidade e inclusão no momento do embarque e desembarque dos alunos com mobilidade reduzida.

Acessibilidade para PCD's Divulgação



O veículo atende rigorosamente todas as normas de segurança e qualidade estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), assegurando que os padrões exigidos para o transporte escolar sejam plenamente cumpridos.



A prefeita Marina Rocha destacou que a aquisição do micro-ônibus representa um grande avanço para a educação do município, pois garante que os estudantes tenham acesso à escola de maneira digna, segura e eficiente, independentemente de onde moram. “Nosso compromisso é oferecer sempre o melhor para as crianças e jovens de Guapimirim, investindo em um transporte escolar de qualidade que realmente atenda às necessidades da nossa população”, ressaltou a prefeita. O veículo atende rigorosamente todas as normas de segurança e qualidade estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), assegurando que os padrões exigidos para o transporte escolar sejam plenamente cumpridos.A prefeita Marina Rocha destacou que a aquisição do micro-ônibus representa um grande avanço para a educação do município, pois garante que os estudantes tenham acesso à escola de maneira digna, segura e eficiente, independentemente de onde moram. “Nosso compromisso é oferecer sempre o melhor para as crianças e jovens de Guapimirim, investindo em um transporte escolar de qualidade que realmente atenda às necessidades da nossa população”, ressaltou a prefeita.

Novo veículo pode transporter até 13 alunos Divulgação



Com esta nova aquisição, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a educação e com o bem-estar dos estudantes, possibilitando que todos tenham acesso à escola, superando barreiras geográficas e fortalecendo o desenvolvimento educacional em Guapimirim. Com esta nova aquisição, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a educação e com o bem-estar dos estudantes, possibilitando que todos tenham acesso à escola, superando barreiras geográficas e fortalecendo o desenvolvimento educacional em Guapimirim.