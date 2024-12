Papai Noel chegando de helicóptero em Guapimirim - Divulgação

Papai Noel chegando de helicóptero em GuapimirimDivulgação

Publicado 16/12/2024 12:10 | Atualizado 16/12/2024 12:25



No último domingo (15), a cidade de Guapimirim foi palco da quarta edição do Natal da Gente, organizado pela Associação Comercial e Empresarial de Guapimirim (ACEG). O evento, realizado em Parada Modelo e que conta com doações dos comerciantes da cidade, atraiu milhares de pessoas, proporcionando uma tarde de diversão e celebração para toda a população.



A chegada do Papai Noel de helicóptero foi um dos pontos altos da festa, encantando crianças e adultos. Além disso, diversos prêmios foram sorteados, incluindo eletrodomésticos como geladeiras, televisões, máquinas de lavar, sofás e camas. O prêmio mais aguardado da noite, uma moto elétrica zero quilômetro, também foi entregue a um sortudo morador.



"Estou muito feliz! Agradeço à ACEG por ter organizado uma festa tão bonita. As crianças também gostaram muito", disse Valemeri, morador do bairro Sapê, ao ser anunciado como o vencedor da moto elétrica.

Marcos Nogueira, presidente da ACEG e Valmeri, ganhador da moto elétrica. Divulgação



Para garantir o conforto dos participantes, especialmente em razão do calor, a organização disponibilizou chuveirões para refrescar o público. As crianças puderam aproveitar uma variedade de brinquedos, como escorrega, pula-pula e futebol de sabão, além de receberem bolas e outros brinquedos distribuídos gratuitamente.

Criançada se divertiu nos brinquedos Divulgação



O evento contou com a presença da prefeita Marina Rocha, do deputado estadual Júlio Rocha, do vereador Marlon Rocha, e outras autoridades locais, que celebraram a união da comunidade em um momento tão especial.



Milhares de pessoas compareceram ao Papai Noel da Gente Divulgação



"É muito gratificante ver as famílias guapimirienses se divertindo neste domingo. A ACEG e todos os voluntários que trabalharam nesse evento estão de parabéns", afirmou a prefeita Marina Rocha.

Marina Rocha, Papai Noel, Marlon Rocha e Júlio Rocha Divulgação



O Natal da Gente se consolidou como um dos eventos mais aguardados no calendário festivo da cidade, reunindo a população para momentos de alegria e solidariedade.