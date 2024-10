Marina Rocha (Agir) e Natalício da Farmácia (PSD) foram reeleitos prefeita e vice-prefeito de Guapimirim - Reprodução / Redes Sociais

Marina Rocha (Agir) e Natalício da Farmácia (PSD) foram reeleitos prefeita e vice-prefeito de GuapimirimReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/10/2024 19:38 | Atualizado 06/10/2024 22:51

Guapimirim - Marina Rocha (Agir) foi reeleita, neste domingo (6), como prefeita de Guapimirim, cidade da Baixada Fluminense, com 86,12% dos votos válidos. Ao todo, 28.549 pessoas votaram na candidata. Marlon Vivas (PDT), único concorrente, recebeu 4.603 votos.



Marina, de 35 anos, já exercia o cargo de prefeita desde 2021, pois venceu as eleições do ano anterior. Na época, ela se tornou a primeira mulher a se tornar chefe do Executivo do município. O vice-prefeito eleito naquele ano foi Natalício da Farmácia (PSD), 61, que segue no cargo com a vitória deste domingo.

"Uma votação histórica, como a nossa cidade nunca viu! Mais de 28 mil guapimirienses que acreditam no nosso trabalho e querem ver Guapimirim seguindo em frente! Nossa cidade segue unida e em paz rumo a um futuro mais bonito. Da minha parte é só gratidão, primeiro a Deus e depois ao nosso povo. E reafirmo também o compromisso de todo dia fazer o meu melhor pela nossa cidade e pela nossa população!", comemorou a prefeita.



A política e o vice fazem parte da coligação "Em paz e unidos por um futuro mais bonito", que é formada pelos partidos Agir, PSD, MDB, PP, União Brasil e Republicanos.



Durante sua carreira, Marina foi vereadora da cidade em 2012, com 23 anos, sendo a mais nova da história de Guapimirim. Ela também já ocupou o cargo de Secretária Municipal de Esporte e Lazer, além de se eleger como deputada estadual em 2018.



Em 2016, a política foi candidata pela primeira vez ao cargo de prefeita, mas perdeu para Zelito Tringuelê, na época do PDT.

Vereadores eleitos:

- Marlon Rocha (Agir): 2.849 votos;

- Horácio Fiuza (MDB): 1.626 votos;

- Leo Coelho (PP): 1.368 votos;

- Nei da Cesta Básica (PP): 1.308 votos;

- Guto do Depósito (União Brasil): 1.256 votos;

- Pablo Lira (Republicanos): 1.221 votos;

- Magal Um Cara Legal (União Brasil) 1.181 votos;

- Rafaelzinho (Republicanos): 1.127 votos;

- Leleco (MDB): 1.124 votos;

- Jean Cardoso (Agir): 1.111 votos.