Fachada do MPRJ no bairro Vinte e Cinco de Agosto, em Duque de CaxiasFoto: Google Mapas - Reprodução

Publicado 13/09/2024 14:12

Um motorista de ônibus identificado como André Luiz Lopes de Lima, de 46 anos, foi sentenciado a 18 anos, um mês e 23 dias de prisão em regime fechado, por tentativa de homicídio contra o colega Gilson Ricardo de Oliveira. A condenação, proferida pela 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi obtida pela 2ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) na última terça-feira (10).

A tentativa de assassinato ocorreu no dia 5 de janeiro de 2013 numa garagem de ônibus em Duque de Caxias, onde ambos trabalhavam. O criminoso teria se desentendido com a vítima, que era fiscal, por não ter trocado um serviço no dia anterior.

“(...) Irritado porque Gilson não trocou um serviço seu no final do ano anterior, André o surpreendeu em seu local de trabalho e efetuou cinco tiros contra a vítima, que foi atingida na cabeça, na nuca e em outras partes do corpo. Após ficar internado e passar por várias cirurgias, Gilson perdeu 50% de sua visão e teve deformidade permanente da calota craniana, além de apresentar até hoje dificuldades de fala e de locomoção”, explicou o MPRJ.

O criminoso é morador do bairro Cantagalo, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e é defendido pela Defensoria Pública. O órgão advocatício havia impetrado pedido de habeas corpus para que o réu continuasse respondendo em liberdade, mas o pedido foi negado pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), que determinou o cumprimento imediato da pena.

André Luiz chegou a ser preso em novembro de 2013, 10 meses após o crime, e em dezembro do mesmo ano conseguiu autorização judicial para responder em liberdade o processo.

Em 2017, por exemplo, o réu já havia respondido processo na Comarca de Guapimirim por delito de ameaça. Teve a pena convertida em prestação de serviço à comunidade.