Estação de trem de GuapimirimFoto: Divulgação - Arquivo

Publicado 12/09/2024 21:04

Guapimirim – A circulação de trem na extensão Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, será paralisada no próximo dia 13 de outubro, num domingo. Segundo a SuperVia, serão feitas manutenções na via férrea e na rede aérea.

As operações também estarão suspensas no mesmo dia na extensão Vila Inhomirim, em Magé, e no trecho entre Saracuruna e Gramacho, ambas estações localizadas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

No mesmo dia, no ramal Gramacho haverá troca de composição na estação Penha, na Zona Norte do Rio, tanto no sentido Central do Brasil quanto para a Baixada Fluminense.

Os serviços serão restabelecidos no dia seguinte (14), a partir da primeira viagem comercial, acrescentou a concessionária.