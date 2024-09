O deputado estadual do Rio de Janeiro Júlio Rocha e a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, durante a ExpoGuapi 2023 - Foto: Secom PMG - Arquivo

Publicado 06/09/2024 16:47

Guapimirim – A edição 2024 da ExpoGuapi, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, começa hoje (6), com apresentações musicais a partir das 18h. Serão três dias de festividade que se encerra no domingo (8). O evento acontecerá em Parada Modelo, numa localidade conhecida como antigo posto do Nelson, e tem entrada gratuita.

Entre as atrações já confirmadas, vale destacar Zezé Di Camargo, Yasmin Santos e Os Barões da Pisadinha, de acordo com os organizadores. A festividade será dividida entre o Espaço do Produtor Rural e o palco principal. Além de shows, haverá Haverá exposições de animais, espaço gastronômico, parque de diversões e feira de artesanato.

A ExpoGuapi é promovida pela Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca.

Veja a programação

Quaisquer mudanças na programação serão de inteira responsabilidade dos organizadores.

* Dia 6/9 (sexta-feira)

Local: Espaço do Produtor Rural

18h – Apresentação do DJ Sagreta.

20h – Trio Gaborges.

Local: Palco Principal

21h – Apresentação do DJ Ectori.

21h30 – Show de Cátia Velois.

22h30 – Apresentação do DJ Rugal.

23h – Show de Yasmin Santos.

* Dia 7/9 (sábado)

Local: Espaço do Produtor Rural

18h – Apresentação do DJ Sagreta.

20h – Trio Gaborges.

Local: Palco Principal

21h – Apresentação do DJ Ectori.

21h30 – Show de Felipe Rodrigues.

22h30 – Apresentação do DJ Ectori.

23h – Show de Os Barões da Pisadinha.

* Dia 8/9 (domingo)

Local: Espaço do Produtor Rural

18h – Apresentação do DJ Sagreta.

20h – Trio Gaborges.

Local: Palco Principal

21h – Apresentação do DJ Ectori.

21h30 – Show de Romulo Loves.

22h30 – Apresentação do DJ Ectori.

23h – Show de Zezé Di Camargo.