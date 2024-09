Entrada do Guapi Moto Fest, em Guapimirim - Foto: Divulgação

Publicado 02/09/2024 15:23

Guapimirim – A 1ª edição do Guapi Moto Fest, festival que reuniu amantes de motocicletas e de triciclos em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terminou nesse domingo (2). A festividade começou na última sexta-feira (30) e aconteceu num local conhecido como antigo posto do Nelson, em Parada Modelo.

Durante esses três dias marcados de muita música, diversão, gastronomia e sensação de segurança, o público pôde apreciar várias bandas de rock que se apresentaram, entre elas a Jota Quest, que se apresentou no final da noite anterior.

Rocket Ride, Cilindrada, Vortex, Aro21, Falange, Arcano, Ducarma, DJ Lagarto são algumas das atrações que assumiram a missão de entreter roqueiros e amantes de motociclismo. Pode-se dizer que foi um evento eclético: tinha até espaço gospel com direito shows e cultos.

Sem dúvida alguma, uma das atrações que mais impressionou o público foi o globo da morte colocado no evento, com dois motociclistas se apresentando simultaneamente.

O Guapi Moto Fest foi promovido pela União Guapi Moto Clubes. Contou com o apoio da Guapimirim Convention & Visitors Bureau e da Prefeitura de Guapimirim, por meio das secretarias municipais de Turismo e de Cultura e Economia Criativa.