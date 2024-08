Em julho de 2024, câmeras de monitoramento do Parque Estadual dos Três Picos flagraram uma onça-parda pelo local - Foto: PETP - Redes Sociais

Publicado 24/08/2024 18:27

Guapimirim – O Parque Estadual dos Três Picos (PETP) sediará a Semana da Onça-Parda, em alusão ao Dia Internacional da Onça-Parda, celebrado no dia 30 de agosto. As atividades incluem palestras e oficinas e ocorrerão no núcleo Paraíso, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, entre os próximos dias 26 e 30 deste mês.

O PETP é o habitat de onças-pardas, de macacos-muriqui, trinca-ferros, lontras, furões, além de peixes, anfíbios, répteis e outras espécies de animais. A título de curiosidade, no último dia 15 de julho, por exemplo, câmeras de monitoramento registraram a presença desse felino pela unidade de preservação ambiental.

De acordo com a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro (Seas-RJ) e com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), ambos organizadores do evento, o objetivo é conscientizar as pessoas sobre a preservação deste felino, cuja espécie está ameaçada de extinção.

A cerimônia de abertura está marcada para as 13h da próxima segunda-feira (26) e contará com diversos especialistas em meio ambiente, entre eles: a gestora do PETP, Maria Alice Picoli; o diretor do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ), Alcides Pissinatti; a superintendente de Gestão Ecossistêmica, Renata Lopes; e a Coordenadora de Biodiversidade da Seas-RJ, Deise Delfino.

No dia 30 de agosto, último dia de atividades, está prevista a apresentação de um plano de ação para conscientizar as populações dos municípios no entorno do PETP sobre a importância desse animal na natureza.

A área total do PETP abrange cinco municípios: Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Nova Friburgo, Silva Jardim e Teresópolis. Seu nome deriva dos Três Picos, conjunto de três montanhas localizada em Nova Friburgo na qual a maior delas é de 2.366 metros de altitude.

O núcleo Paraíso do Parque Estadual dos Três Picos está localizado na Estrada do Paraíso, s/nº, bairro Paraíso, em Guapimirim.

A onça-parda é o segundo maior felino das Américas, atrás somente da onça-pintada. Pode ser encontrada desde o Canadá até a região entre Argentina e Chile, inclusive no Brasil, adaptando-se a diversos tipos de ambientes. Também é conhecida como onça-vermelha, suçuarana e leão-baio. Alimenta-se de animais silvestres e atua no controle do ecossistema.