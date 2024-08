Os lotes de balas não mencionados na reportagem são considerados seguros para consumo, segundo a Dori - Foto: Divulgação - Arte: O DIA

Publicado 23/08/2024 12:31

Guapimirim – Consumidores de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, precisam ficar atentos: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda de balas da marca Dori produzidas na fábrica de Rolândia, no Paraná, entre 21 de junho e 10 de julho deste ano. O motivo se deve ao risco de contaminação por Salmonella Muenchen. A medida foi publicada no Diário Oficial da União da última segunda-feira (19), depois que a empresa notificou o órgão sobre um ‘recall’ voluntário dos doces.

A bactéria Salmonella Muenchen pode provocar infecção gastrointestinal, com sintomas de dor abdominal, diarreia, febre e vômito.

Os doces afetados são: bala de hortelã recheada 30x600g, bala bolete tutti-frutti 30x600g, bala hortelã mint 30x600, bala morango recheada 30x600g, dori regaliz tijolo 16x60g, bala lua cheia chantilly 24x600g, bala yogurte100 morango 24x600g e bala yogurte100 24x400g. A lista com os lotes afetados estão no final desta reportagem.

“Pedimos aos consumidores que tenham adquirido produtos desses lotes que não os consumam e entrem em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Dori Alimentos, pelo telefone 0800 707 4077, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 e aos sábados das 8:00 às 12:00, ou por e-mail (sac@dori.com.br), para o esclarecimento de dúvidas sobre o recolhimento e/ou sobre o processo de reembolso, sem quaisquer custos aos consumidores”, orientou a fabricante.

Em nota, a Dori disse ter orientado os pontos de venda e estabelecimentos varejistas a suspenderem a venda dos itens com lotes afetados e que o processo de higienização e descontaminação da fábrica em Rolândia já foi concluído.

A empresa também informou que, com exceção dos lotes afetados, seus produtos são considerados seguros para o consumo. Os doces são comercializados em todo o Brasil.

Veja os produtos e lotes afetados:

* Bala de hortelã recheada 30x600g

Lotes: PRD 210624, PRD 240624 e PRD 250624.

* Bala bolete tutti-frutti 30x600g

Lotes: PRD 250624, PRD 270624, PRD 280624, PRD 010724, PRD 020724 e PRD 030724.

* Bala hortelã mint 30x600

Lotes: PRD 050724, PRD 080724, PRD 240624, PRD 260624, PRD 270624 e PRD 280624.

* Bala morango recheada 30x600g

Lotes: PRD 080724, PRD 090724 e PRD 100724.

* Dori regaliz tijolo 16x60g

Lotes: PRD 185 03072024, PRD 186 04072024 e PRD 187 05072024.

* Bala lua cheia chantilly 24x600g

Lotes: PRD 020724, PRD 030724 e PRD 040724.

* Bala yogurte100 morango 24x600g e bala yogurte100 24x400g

Lotes: PRD 030724, PRD 040724, PRD 050724, PRD 090724, PRD 010724 e PRD 020724.