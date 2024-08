Imagem do programa de declaração do IRPF 2024 - Foto: Receita Federal - Reprodução

Publicado 22/08/2024 21:28

Guapimirim - A consulta ao 4º lote de restituição do imposto de renda pessoa física (IRPF) 2024 estará disponível a partir das 10h dessa sexta-feira (23). Os beneficiários terão seus valores depositados no próximo dia 30 de agosto, conforme cronograma estabelecido pela Receita Federal.

Ao todo, serão contemplados 5.347.441 contribuintes em todo o Brasil, totalizando quase R$ 6,9 bilhões em restituições.

Desse quantitativo de contribuintes, 15.077 são de idosos acima dos 80 anos, 84.659 de idosos entre 60 e 79 anos, mais 7.168 para pessoas com deficiência física e/ou mental ou moléstia grave e mais 27.372 para os declarantes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Também foram inseridos nesse novo lote 47.238 restituições cujos cidadãos são do Rio Grande do Sul, por conta do estado de calamidade decretado meses atrás devido aos fortes temporais.

Outros 261.019 contemplados são pessoas físicas que não possuem prioridade legal, mas que utilizaram o CPF como chave pix para recebimento da restituição ou utilizaram a declaração pré-preenchida.

Ademais, serão incluídos nesse 4º lote de restituição 4.904.908 contribuintes sem nenhum tipo de prioridade.

Entre 15 de março e 22 de agosto, 44.769.641 contribuintes declararam o IRPF 2024, sendo que 1.865.123 foram fora do prazo de até 31 de maio.

No estado do Rio de Janeiro, foram entregues 4.077.403, sendo que desse quantitativo, 185.524 fora do prazo.

Em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, foram 8.515 declarações, sendo 418 fora do prazo. Do total de contribuintes guapimirienses, 4.655 pediram restituição.